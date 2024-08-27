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Масалитин заявил, что Николичу нужно изменить игровую схему ЦСКА

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что главному тренеру армейцев Марко Николичу нужно изменить игровую схему.

«ЦСКА надо играть в четыре защитника. Думаю, это произойдет после нового года. Николич все-таки привык играть в четыре защитника. А от кого у нас в чемпионате закрываться? Ну, возьмем «Зенит», «Краснодар», но от остальных не надо, наоборот, требуется поддерживать атаку. Сейчас пока Николич не трогает ничего, а затем перестроится. Того же Мойзеса могут вернуть на фланг. В центре обороны я вижу двух центральных защитников — Дивеева и Рошу. Все», — сказал Масалитин Legalbet.

После 6-ти туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков). В матче 7-го тура армейцы сыграют против «Химок» 31 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
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30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Ростов – Факел
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Динамо

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 5 1 0
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