Масалитин заявил, что Николичу нужно изменить игровую схему ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что главному тренеру армейцев Марко Николичу нужно изменить игровую схему.

«ЦСКА надо играть в четыре защитника. Думаю, это произойдет после нового года. Николич все-таки привык играть в четыре защитника. А от кого у нас в чемпионате закрываться? Ну, возьмем «Зенит», «Краснодар», но от остальных не надо, наоборот, требуется поддерживать атаку. Сейчас пока Николич не трогает ничего, а затем перестроится. Того же Мойзеса могут вернуть на фланг. В центре обороны я вижу двух центральных защитников — Дивеева и Рошу. Все», — сказал Масалитин Legalbet.

После 6-ти туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков). В матче 7-го тура армейцы сыграют против «Химок» 31 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.