Галямин убежден, что российским футболистам нужно уезжать в Европу для дальнейшего роста

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин отметил важность европейского опыта для российских футболистов.

«Нужно признаться, что сейчас уровень российских футболистов недостаточно высок. Мы уже сколько лет не играем в еврокубках. Нет же практически никаких плюсов от того, что мы находимся в такой изоляции. Поэтому у нас сейчас и не растут футболисты. Конкуренция стала ниже. Уровень подготовки, может быть, у нас и не самый плохой. Потому что все-таки некоторые неплохие футболисты появляются. Но им нужно уезжать отсюда. Для дальнейшего роста нужно в обязательном пробовать себя в Европе. Потому что только вокруг сильных футболистов может произойти прогресс», — цитирует Галямина Legalbet.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.