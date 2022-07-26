Источник: к отъезду Варелы из России может быть причастна его девушка

Sport24: к отъезду Варелы из России может быть причастна его девушка

Стала известна возможная причина отъезда защитника «Динамо» Гильермо Варелы из России.

Как сообщает Sport24, одна из возможных причин — давление со стороны его девушки Паулы, с которой у футболиста длительные отношения.

По данным источника, девушка Варелы с марта 2022 года стала редко приезжать в Россию и у футболиста начали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего отношения оказались под угрозой. Переезд игрока в Бразилию — вариант сохранения отношений с Паулой.

По информации «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение «Динамо» перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

В понедельник он вернулся на базу клуба в Новогорске, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию, где и продолжит свою карьеру.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. За это время защитник сыграл за команду 49 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.