Агент Роналдо считает, что вингер «Ростова» весной забьет больше пяти голов

Жулио Сезар Гранжа, агент вингера «Ростова» Роналдо, поделился мнением о настрое игрока на вторую часть сезона.

«Роналдо настроен отлично провести вторую часть сезона, хочет максимально помочь «Ростову». Сколько голов забьет до конца сезона? Думаю, больше пяти точно», — приводит слова Гранжи «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за «Ростов» 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роналдо в 5 миллионов евро.