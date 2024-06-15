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Агент Сафонов — об интересе «Рубина» к Помазуну: «Диалог есть, но никакой конкретики»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент вратаря Ильи Помазуна, прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к голкиперу.

«Диалог есть, но сейчас все вратари ходят по кругу. Я даже со своими игроками ничего не обсуждаю, пока нет конкретики. Если она есть, спрашиваю у футболиста, интересно ему или нет. Илья завтра вернется из отпуска, тогда поговорим. Когда он уезжал я сказал ему, чтобы выключил телефон и ни с кем не общался», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что не будет продлевать аренду вратаря.

Контракт 27-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru.
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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