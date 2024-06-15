Бывший арбитр ФИФА Николаев: «В минувшем сезоне РПЛ судейство было лучше, чем в прошлые годы»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил уровень судейства в завершившемся сезоне РПЛ.

«Думаю, можно согласиться с мнением, что судейство в минувшем сезоне РПЛ было лучше, чем в предыдущие годы. Все-таки не было больших скандалов, которые были в прошлых сезонах. В целом арбитры отработали довольно ровно, не ошибались в простых ситуациях. Сложные моменты, конечно, были, как и ошибочные решения, но все-таки сезон в плане судейства был хороший», — цитирует Николаева Legalbet.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».