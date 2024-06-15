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Якубко: «В «Динамо» после игры с «Локомотивом» получил 20 тысяч евро. Больше я таких сумм не получал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал, что самые большие премиальные выплаты получал в московском «Динамо».

«Сколько всего денег заработали в России? Честно — не считал. Но это не какая-то огромная сумма, которую получают в «Зените» или «Спартаке» и фиг знает где еще. У меня никогда не было космических зарплат. Если бы все подсчитал, вы были бы удивлены, что не так много я заработал.

В «Динамо» после игры с «Локомотивом» были двойные премиальные, если не ошибаюсь, получилось порядка 20 тысяч евро за тот матч. Больше я таких сумм не получал. Тогда порадовал себя, жену подарками, но большую часть отложил. И это не такая уж космическая сумма, тем более, это было всего единожды», — цитирует «РБ Спорт» Якубко.

Якубко играл в чемпионате России 8 лет. Он выступал за «Сатурн», «Амкар» и московское «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-samy-e-bol-shie-premial-ny-e-poluchil-v-dinamo-e-20-ty-s-za-match/
Мартин Якубко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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