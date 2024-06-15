Якубко: «В «Динамо» после игры с «Локомотивом» получил 20 тысяч евро. Больше я таких сумм не получал»

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал, что самые большие премиальные выплаты получал в московском «Динамо».

«Сколько всего денег заработали в России? Честно — не считал. Но это не какая-то огромная сумма, которую получают в «Зените» или «Спартаке» и фиг знает где еще. У меня никогда не было космических зарплат. Если бы все подсчитал, вы были бы удивлены, что не так много я заработал.

В «Динамо» после игры с «Локомотивом» были двойные премиальные, если не ошибаюсь, получилось порядка 20 тысяч евро за тот матч. Больше я таких сумм не получал. Тогда порадовал себя, жену подарками, но большую часть отложил. И это не такая уж космическая сумма, тем более, это было всего единожды», — цитирует «РБ Спорт» Якубко.

Якубко играл в чемпионате России 8 лет. Он выступал за «Сатурн», «Амкар» и московское «Динамо».