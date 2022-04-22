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Талалаев рассказал о том, где «Ахмат» может провести летние сборы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о том, где грозненский клуб может провести летние сборы перед началом сезона-2022/23.

«Мы планируем два сбора, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru. — Первый — Россия (среднегорье), второй — Московская область или Белоруссия. В Австрию не хотели, так как в 2021 году там были поля плохого качества».

После 25 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» набрал 32 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Завтра, 23 апреля, грозненский клуб сыграет с «Сочи» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/akhmat-mozhet-stat-edinstvennym-klubom-iz-rossii-kotoryy-provedet-letnie-sbory-zagranitsey-1251204/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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П
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 6
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