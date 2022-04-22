Талалаев рассказал о том, где «Ахмат» может провести летние сборы

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о том, где грозненский клуб может провести летние сборы перед началом сезона-2022/23.

«Мы планируем два сбора, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru. — Первый — Россия (среднегорье), второй — Московская область или Белоруссия. В Австрию не хотели, так как в 2021 году там были поля плохого качества».

После 25 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» набрал 32 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Завтра, 23 апреля, грозненский клуб сыграет с «Сочи» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.