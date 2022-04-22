ЦСКА рассказал о первом безуглеродном матче, который будет проведен в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена»

Пресс-служба ЦСКА рассказала о проекте «Экологичная «ВЭБ Арена».

«Сегодня Международный день Земли, и это отличный повод, чтобы подробнее рассказать о первом безуглеродном матче, который мы проведем в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена», — говорится в сообщении московского клуба. — Им станет дерби ЦСКА — Динамо. Подсчитано, что в процессе проведения футбольного матча в атмосферу выделяется примерно 464 тонны диоксида углерода, который загрязняет воздух. Наша цель — максимально сократить эти выбросы».