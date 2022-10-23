Агент Кучаева рассказал о самочувствии полузащитника ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев рассказал о самочувствии игрока. У хавбека диагностировали ОРВИ из-за чего он пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Костя сейчас чувствует себя неплохо, он надеется, что болезнь пройдет к следующему туру. Когда вернется к тренировкам? Это надо узнать у медицинского штаба», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Восстановление игрока, по прогнозам медицинского штаба клуба, займет около 2 дней.

Матч «Оренбург» — ЦСКА начнется сегодня в 14.00 мск.