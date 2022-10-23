«Оренбург» — ЦСКА: Чалов вывел вперед армейцев

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0, первый тайм).

Футболист забил мяч в ворота соперника пяткой на 7-й минуте после прострела Милана Гайича с правого фланга.

Это 10-й гол Чалова в этом сезоне РПЛ.