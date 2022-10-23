«Оренбург» — ЦСКА: Чалов вывел вперед армейцев
Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметился голом в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0, первый тайм).
Футболист забил мяч в ворота соперника пяткой на 7-й минуте после прострела Милана Гайича с правого фланга.
Это 10-й гол Чалова в этом сезоне РПЛ.
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|1 : 3
|23.10
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|
Оренбург – ЦСКА
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|23.10
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|
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|
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