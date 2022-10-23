Данил Пруцев рассказал об эмоциях от матча «Спартака» с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением по поводу ничейного матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Игра прошла 16 октября.

«Разочарован, потому что хотели победить. Первый тайм у нас не получился: действовали как-то вальяжно. Зато после перерыва поменяли ход игры, повели в счете. Но в итоге получилась красочная ничья», — цитирует Пруцева пресс-служба «Спартака».