«Химки» подписали контракт с защитником молодежной сборной Словении
11:00
Как стало известно «СЭ», «Химки» подписали контракт с защитником Душаном Стоиновичем. 20-летний футболист ранее выступал за словенский «Целе».
Стоинович является игроком молодежной (U21) сборной Словении.
В прошлом сезоне защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями.
Портал transfermarkt.de оценивает Стоиновича в 800 тысяч евро.
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