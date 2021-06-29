«Химки» подписали контракт с защитником молодежной сборной Словении

Как стало известно «СЭ», «Химки» подписали контракт с защитником Душаном Стоиновичем. 20-летний футболист ранее выступал за словенский «Целе».

Стоинович является игроком молодежной (U21) сборной Словении.

В прошлом сезоне защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями.

Портал transfermarkt.de оценивает Стоиновича в 800 тысяч евро.