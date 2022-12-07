Михайло Баньяц выбран лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Полузащитник Михайло Баньяц выбран лучшим игроком «Краснодара» в ноябре, сообщает пресс-служба клуба.

Победителем голосования среди болельщиков «быков» впервые стал сербский полузащитник (16,34 процента голосов).

В пяти ноябрьских матчах 22-летний серб забил 1 гол, реализовав пенальти, а также отметился 1 голевой передачей.

Вторая позиция осталась за нападающим Джоном Кордобой. Ему свое предпочтение отдали 15,16 процента болельщиков. На третьей строчке финишировал победитель предыдущего опроса Ильзат Ахметов (13,95 процента голосов).