Агент Олусегуна подтвердил интерес четырех клубов чемпионшипа к футболисту «Краснодара»

Агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна Вильям Д'Авила в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Действительно, есть интерес к Олусегуну от «Ковентри», «Саутгемптона», КПР и «Уотфорда». Но не более того», — сказал Д'Авила «СЭ».

Ранее журналист The Guardian Анвин сообщал, что на нападающего «Краснодара» претендуют «Саутгемптон», «Уотфорд», КПР и «Ковентри».

23-летний Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он в 28 матчах во всех турнирах забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.