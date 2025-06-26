РФС и Объединение отечественных тренеров подписали меморандум о сотрудничестве
Российский футбольный союз (РФС) и Объединение отечественных тренеров по футболу (ООТФ) подписали меморандум о сотрудничестве на конференции РФС 26 июня.
В подписании поучаствовали президент РСФ Александр Дюков и председатель правления ООТФ Михаил Гершкович.
Объединение отечественных тренеров было создано в 2006 году по инициативе руководства РФС и ряда ведущих тренеров России.
Источник: РФС
