РФС и Объединение отечественных тренеров подписали меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз (РФС) и Объединение отечественных тренеров по футболу (ООТФ) подписали меморандум о сотрудничестве на конференции РФС 26 июня.

В подписании поучаствовали президент РСФ Александр Дюков и председатель правления ООТФ Михаил Гершкович.

Объединение отечественных тренеров было создано в 2006 году по инициативе руководства РФС и ряда ведущих тренеров России.