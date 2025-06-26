Митрофанов объяснил, как «Локомотив» может снять трансферный бан ФИФА после оплаты задолженности

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о процедуре снятия трансферного бана с «Локомотива».

«Локомотив» должен написать письмо: «Исполнили обязательства, просим подтвердить исполнение в системе ФИФА». Мы направляем информацию в ФИФА от «Локомотива». Как национальная ассоциация мы обращаемся. Делается это быстро, поэтому я и говорил, что проблем не вижу, — это техническая история», — сказал Митрофанов «СЭ».

19 июня стало известно, что ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы до зимы 2027 года.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

В межсезонье клуб объявил о трансферах полузащитников Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и Александра Французова, а также нападающего Николая Комличенко.