Агент Обухова считает, что футболист может играть ярче Сычевого в «Оренбурге»

Агент Сергей Пушкин ответил на вопрос о продлении контракта нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом».

«Контракт Владимира с «Оренбургом» рассчитан еще на полтора года, поэтому о продлении пока разговоров не ведется. Что касается второй части сезона, нельзя быть настолько уверенным, что Обухов станет футболистом основного состава, чтобы заявлять об этом. Но надо делать все возможное, чтобы быть ключевым игроком в команде. А там уже главный тренер принимает решение. В «Оренбурге» здоровая конкуренция, кто сильнее, тот и будет играть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, может ли Обухов играть в «Оренбурге» ярче Сычевого.

«При хорошей форме это вполне возможно», — добавил Пушкин.

Первую часть сезона Обухов пропустил из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в 2013 году.

18 февраля агент Обухова в интервью «СЭ» сообщал, что на футболиста рассчитывают в «Оренбурге».