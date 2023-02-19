Алдонин: «Зачем Малкому и Клаудиньо нужно российское гражданство? Имеет смысл доверять своим молодым футболистам»

Бывший российский полузащитник Евгений Алдонин поделился мнением о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Зачем Малкому и Клаудиньо нужно российское гражданство? Если есть возможность задействовать их в футбольном плане, за сборную — на мой взгляд, скорее имеет смысл доверять своим молодым футболистам. Это мое мнение», — приводит «Чемпионат» слова Алдонина.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.