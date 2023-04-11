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Сегодня, 13:55

Агент Тюкавина: «Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Локомотива» к футболисту.

«У нас действующий контракт с «Динамо». Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было. Если какой-то клуб хочет осуществить трансфер, он должен отправить запрос в «Динамо», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
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Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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