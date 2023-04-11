Агент Тюкавина: «Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Локомотива» к футболисту.

«У нас действующий контракт с «Динамо». Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было. Если какой-то клуб хочет осуществить трансфер, он должен отправить запрос в «Динамо», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.