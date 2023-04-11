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Сегодня, 14:30

Генич прокомментировал новость об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич прокомментировал новость об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Слышал, что сегодня утром Бердыев объявил футболистам, что это все его вина, ответственность, он не справляется, поэтому придет новый тренер. Соответственно, утреннюю тренировку провел Хохлов. Это не в стилистике Бердыева после пяти игр сдаваться и говорить, что он не справляется. Может, думали придет Курбан Бекиевич, палочкой взмахнет, команда перестанет пропускать и будет всех выносить. Очень странное решение. Так и не понял, с чьей стороны последовало предложение разойтись — руководства или же самого Бердыева. Мне кажется, вряд ли Бердыев сам психанул и ушел после пяти матчей», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-vryad-li-sam-by-berdy-ev-posle-pyati-matchej-tak-psihanul-i-ushel/
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