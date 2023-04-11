В «Оренбурге» рассказали, что к Вере есть интерес из Европы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что к полузащитнику команды Лукасу Вере есть интерес из Европы.

«К нам никто по Вере не обращался. Есть интерес из Европы, но пока только на уровне разговоров», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. До этого права на футболиста принадлежали аргентинскому «Ланусу». За российский клуб футболист провел 23 матча, забил один мяч и отдал пять голевых передач.