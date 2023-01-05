Агент Тюкавина: «Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист не планирует покидать московский клуб.

«С Костей все отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться. Он парень настырный, весной намерен проявиться себя. Свои семь голов он уже забил. Думаю, весной увеличит счет своим голам», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Тюкавин сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

В декабре 2022 года форвард занял второе место в голосовании на премию «Первая пятерка», уступив лишь полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.