Семшов не считает потерей уход Ловрена из «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов поделился мнением о переходе Деяна Ловрена в «Лион».

«Ловрен — это не потеря для «Зенита», — цитирует Семшова «РБ Спорт». — Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао. «Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат».

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.