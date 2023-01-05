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Семшов не считает потерей уход Ловрена из «Зенита»

Руслан Минаев
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Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов поделился мнением о переходе Деяна Ловрена в «Лион».

«Ловрен — это не потеря для «Зенита», — цитирует Семшова «РБ Спорт». — Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао. «Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат».

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-kuzyaev-sposoben-stat-novy-m-kapitanom-zenita/
Деян Ловрен
Игорь Семшов
ФК Зенит
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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