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Сегодня, 14:11

Тарханов считает, что Галактионову не стоит совмещать работу в «Локомотиве» и молодежной сборной России

Алина Савинова
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Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову нужно сосредоточиться на работе в клубе.

«Я думаю, распылятся ему сейчас не надо. Хотя, сейчас молодежь практически не играет нигде и сборов мало. Но все равно, считаю, что нужно сосредоточиться на «Локомотиве». Примеров достаточно много... В мире нигде нет совмещений, а мы идем своим путем. Или тренер сборной, или тренер клуба», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Галактионов может получить разрешение на совмещение должности главного тренера «Локомотива» с должностью старшего тренера молодежной сборной России.

Галактионов возглавляет молодежку с декабря 2018 года. В ноябре 2022-го железнодорожники объявили о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера команды. На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10548479-tarhanov-posovetoval-galaktionovu-ne-sovmeschat-rabotu-v-lokomotive-i-sbornoj-rossii.html
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Александр Тарханов
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