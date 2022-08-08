Агент Монтеса рассказал о ходе переговоров о трансфере футболиста в «Динамо»

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, рассказал, как продвигаются переговоры о трансфере игрока в «Динамо».

Ранее появилась информация, что клубы не могут договориться об условиях трансфера 25-летнего мексиканца.

«Переход Монтеса в «Динамо» сорвался? Это неправда. Ничего еще не решено. Клубы изучают варианты оплаты трансфера», — приводит слова агента Sport24.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне Монтес провел за «Монтеррей» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Также на счету защитника один гол в 23 встречах за сборную Мексики.