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Агент Монтеса рассказал о ходе переговоров о трансфере футболиста в «Динамо»

Читать «СЭ» в

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, рассказал, как продвигаются переговоры о трансфере игрока в «Динамо».

Ранее появилась информация, что клубы не могут договориться об условиях трансфера 25-летнего мексиканца.

«Переход Монтеса в «Динамо» сорвался? Это неправда. Ничего еще не решено. Клубы изучают варианты оплаты трансфера», — приводит слова агента Sport24.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне Монтес провел за «Монтеррей» шесть матчей и не отметился результативными действиями. Также на счету защитника один гол в 23 встречах за сборную Мексики.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-08-agent-montesa-zayavil-chto-dinamo-prodolzhayet-peregovory-s-monterreyem-o-transfere-futbolista
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