Бывший директор академии «Чертаново» считает, что у Зиньковского будет время раскрыться в «Спартаке»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о перспективах полузащитника Антона Зиньковского в «Спартаке».

«Станет ли Зиньковский игроком стартового состава в «Спартаке»? Только тренер должен решать, кто будет играть с первых минут. Там у всех футболистов есть шанс стать игроками старта. Антон еще раскроется в «Спартаке», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний полузащитник провел за «Спартак» 4 матча, проведя на поле в общей сложности 97 минут.