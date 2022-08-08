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Сегодня, 18:26

Бывший директор академии «Чертаново» считает, что у Зиньковского будет время раскрыться в «Спартаке»

Руслан Минаев
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о перспективах полузащитника Антона Зиньковского в «Спартаке».

«Станет ли Зиньковский игроком стартового состава в «Спартаке»? Только тренер должен решать, кто будет играть с первых минут. Там у всех футболистов есть шанс стать игроками старта. Антон еще раскроется в «Спартаке», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний полузащитник провел за «Спартак» 4 матча, проведя на поле в общей сложности 97 минут.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-larin-zin-kovskij-eshhe-raskroetsya-v-spartake/
Антон Зиньковский
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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