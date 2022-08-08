Хачатурянц о чемпионской гонке в РПЛ: «Говорить о соперничестве «Спартака» и «Зенита» пока рано»

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции «Спартака» с «Зенитом».

«Будет ли «Спартак» бороться с «Зенитом» в этом сезоне за чемпионство? Об этом говорить еще очень рано. Прошло всего лишь четыре тура с начала турнира. Примерно к десятому туру станет понятно, будет интрига в чемпионате или нет», — сказал Хачатурянц «СЭ».

После четырех туров «Спартак» делит первое место с ЦСКА в турнирной таблице, набрав десять очков. «Зенит» с 8 очками идет четвертым.

В пятом туре РПЛ «Спартак» 14 августа сыграет дома с «Сочи», а «Зенит» днем ранее примет ЦСКА.