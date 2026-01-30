Агент Монтеса опроверг информацию, что игрок шантажирует «Локо» из-за не продажи его в «Бешикташ»

Агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса Серхио Висуэте прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок шантажирует клуб отказом от тренировок.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 28-летний мексиканец заявил главному тренеру команды Михаилу Галактионову о готовности саботировать работу на сборах из-за отказа продать его в «Бешикташ».

«Монтес никого не шантажировал. Информация, появившаяся в интернете, не соответствует действительности. Сесар тренируется в штатном режиме, все нормально», — сказал Висуэте «СЭ».

Монтес провел за «Локомотив» в этом сезоне 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.