Алеррандро и Рядно не поехали с ЦСКА на второй сбор в Абу-Даби

ЦСКА объявил состав на второй сбор в Абу-Даби

ЦСКА назвал состав команды на второй тренировочный сбор, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Форвард Алеррандро отсутствует, в связи с прохождением медосмотра перед переходом в другой клуб. ESPN сообщал, что бразилец перейдет в «Интернасьонал». Также из состава выведен защитник Михаил Рядно, который находится на просмотре в «Балтике».

Основную команду пополнили игроки молодежного состава Имран Фиров и Владимир Джанашия.

На втором сборе ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (3 февраля), «Динамо» (6 февраля) и «Зенитом» (10 февраля) на Зимнем Кубке РПЛ.