ЦСКА объявил об аренде Алеррандро в «Интернасьонал»

Нападающий ЦСКА Алеррандро переходит в «Интернасьонал» на правах аренды, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано до конца 2026 года. В контракте предусмотрена опция выкупа, а также обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий.

Алеррандро играл за ЦСКА с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 23-летний бразилец провел за армейцев 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2027 года.