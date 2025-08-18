Агент Алвеса: «Ему есть куда расти. Для этого нет лучшего клуба, чем ЦСКА!»

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлениях 20-летнего бразильца за армейцев.

«Говоря о выступлениях Матеуса в ЦСКА, мы очень довольны тем, что он показывал с момента первой игры, в которой он вышел на замену. А уже во второй игре Алвес вышел в стартовом составе. Ему есть куда расти и совершенствоваться. Я считаю, что для этого нет лучшего клуба, чем ЦСКА! Тренерский штаб очень помогает Матеусу развиваться и совершенствоваться», — сказал Камарго «СЭ».

Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» 10 июля. 20-летний бразилец провел за клуб 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.