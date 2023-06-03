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Сегодня, 15:06

Казанский не считает, что изменение формата РПЛ повлияет на борьбу за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телекомментатор Денис Казанский поделился мнением о возможном изменении формата РПЛ.

«Я пока точно не рассуждал бы об изменении структуры чемпионата, потому что надо подождать, как закончится этот сезон, и потом переходить к каким-то обсуждениям. Даже если мы сделаем большую реформу, то интриг будет сопоставимое количество. С чемпионом у нас все более-менее понятно на несколько лет подряд, остается интрига в борьбе за «серебро» и за попадание в стыковые матчи. Может быть, добавится интрига за сохранение места в чемпионате, но для этого нужны не такие бедовые команды, как «Химки» и «Торпедо» этого сезона. Нас ждет достаточно интересная концовка. Всегда есть возможность искать что-то новое или экспериментировать, тем более сейчас нет очевидной цели попасть в Европу, здесь можно искать варианты. Изменение формата, мне кажется, не сильно повлияет на борьбу за чемпионство. Мы видим, насколько доминирующая команда есть в нашем чемпионате. От перестановки мест сумма не сильно поменяется. Чемпионат необходимо играть при полных трибунах, но это уже совсем не вопрос формата», — приводит слова Казанского Metaratings.ru.

«Зенит» является чемпионом РПЛ на протяжении пяти последних сезонов. В текущем чемпионате клуб из Санкт-Петербурга досрочно обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/kazanskii-s-chempionom-u-nas-vsyo-bolee-menee-ponyatno-na-neskolko-let-podryad-izmenenie-formata-rpl-silno-ne-povliyaet-255958/
Футбол
РПЛ
Денис Казанский
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
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