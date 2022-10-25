Агент Малкома и Клаудиньо сообщил об отсутствии предложений по бразильцам из Европы

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильцев Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана ответил на вопрос об интересе европейских клубов к футболистам.

«На данный момент за моими клиентами не следят европейские гранды. Малком, Клаудиньо, Иван и Мантуан чувствуют себя в «Зените» как дома», — сказал Гарсия «СЭ».

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ, набрав 36 очков в 14 матчах.