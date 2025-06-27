Быстров — о включении в базу «Миротворца»: «Я русский и всегда буду поддерживать нашу страну»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на включение его в базу украинского сайта «Миротворец».

«Когда мне звонят с утра 50 раз, уже слышу. Во-первых, я не политик. Во-вторых, я русский и всегда буду поддерживать нашу страну. Так что мне абсолютно все равно, куда меня там внесли», — сказал Быстров «СЭ».

На портале указано, что Быстров якобы пропагандировал войну и убийство граждан Украины и покушался на суверенитет и территориальную целостность страны.

Быстров завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».