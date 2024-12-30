Агент Кузьмичев: «Нет мыслей, что судья предвзят. Скорее, у него низкая квалификация»

Известный агент Владимир Кузьмичев ответил на вопрос, считает ли он работу арбитров в российском футболе предвзятой.

«У меня больше мыслей не о том, что судья предвзят, а о том, что у него низкая квалификация. Арбитр ошибается в том или ином эпизоде из-за того, что он не совсем правильно понимает и трактует правила, или просто из-за того, что он не успевает в моменте быть в нужной точке, чтобы все увидеть. Давно я уже не видел такого, чтобы судья, как говорят, «прибивал». Ошибки есть, но арбитры тоже люди. При помощи ВАР число этих ошибок становится минимальным», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.