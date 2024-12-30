Источник: ЦСКА предложил 3,5 миллиона евро за защитника «Лиона» Адриелсона

ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Лиона» Адриелсона, который выступает на правах аренды в «Ботафого», сообщает Legalbet.

Армейцы предложили за 26-летнего бразильца 3,5 миллиона евро. «Лион» хочет выручить за трансфер игрока не меньше 6 миллионов.

«Да, интерес есть, но низкое предложение. Нашей стороне вариант с ЦСКА нравится», — цитирует Legalbet агент игрока.

Контракт Адриелсона с «Лионом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В этом сезоне он провел 12 матчей и забил 1 гол.