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Сегодня, 20:10

Источник: ЦСКА предложил 3,5 миллиона евро за защитника «Лиона» Адриелсона

Руслан Минаев
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ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Лиона» Адриелсона, который выступает на правах аренды в «Ботафого», сообщает Legalbet.

Армейцы предложили за 26-летнего бразильца 3,5 миллиона евро. «Лион» хочет выручить за трансфер игрока не меньше 6 миллионов.

«Да, интерес есть, но низкое предложение. Нашей стороне вариант с ЦСКА нравится», — цитирует Legalbet агент игрока.

Контракт Адриелсона с «Лионом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В этом сезоне он провел 12 матчей и забил 1 гол.

Источник: legalbet.ru
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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