Агент Кучаева заявил, что футболиста все устраивает в работе с Федотовым
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о планах футболиста на следующий сезон.
«Какие сейчас приоритеты? Хорошо подготовиться к следующему сезону. Насколько Константину комфортно играть под руководством Владимира Федотова? Полностью комфортно, его все устраивает в работе с Владимиром Валентиновичем», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.
Кучаев — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за армейцев во всех турнирах.
Нынешний контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.
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13
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14
|Факел
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
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Пари НН – Зенит
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