Форвард «Зенита» Малком задолжал испанской налоговой 820 тысяч евро

Нападающий «Зенита» Малком должен налоговому агентству Испании 820 тысяч евро, сообщает COPE.

Форвард выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 год.

Налоговое агентство опубликовало в эту пятницу десятый список крупных должников казначейства, тех, кто на конец 2022 года задолжал более 600 тысяч евро, а также тех, кто несет солидарную ответственность. В этом же списке появились данные бразильского нападающего «Зенита».