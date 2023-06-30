Форвард «Зенита» Малком задолжал испанской налоговой 820 тысяч евро
Нападающий «Зенита» Малком должен налоговому агентству Испании 820 тысяч евро, сообщает COPE.
Форвард выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 год.
Налоговое агентство опубликовало в эту пятницу десятый список крупных должников казначейства, тех, кто на конец 2022 года задолжал более 600 тысяч евро, а также тех, кто несет солидарную ответственность. В этом же списке появились данные бразильского нападающего «Зенита».
Источник: COPE
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