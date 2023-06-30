Абаскаль — о травме Тавареша: «У меня нет никаких сомнений, что Томаш справится»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал травму португальского защитника Томаша Тавареша.
Ранее «СЭ» стало известно, что игроку предстоит операция на крестообразной связке колена. В среднем срок возвращения после подобного хирургического вмешательства составляет около шести месяцев.
«Конечно, это ужасно. Мне очень жаль, что так получилось, но, к сожалению, в футболе бывают такие страшные травмы. Он уже второй раз получил такую травму. Это сигнал для нас всех стать сильнее, ни в коем случае не опускать голову. Уверен, что он восстановится. Он уже делал это один раз и сделает второй. В моей практике уже были случаи, когда молодые ребята получали такие травмы на разных ногах, как это случалось с Томашем. Им удавалось восстановиться. У меня нет никаких сомнений, что Томаш справится», — сказал Абаскаль клубной пресс-службе.
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