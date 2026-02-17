Агент Козлова — о переходе в ЦСКА: «Это новый виток в карьере Данилы. «Краснодар» не планировал расставаться с ним»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Данилы Козлова, прокомментировал «СЭ» переход игрока из «Краснодара» в армейский клуб.

«Краснодар» не планировал расставаться с Данилой. Ничто не предвещало возможный трансфер. Он начал зимние сборы с командой, планировалось его участие в Зимнем кубке РПЛ, а также во всех контрольных играх для подготовки к весенней части сезона. Но мы с Данилой еще перед Новым годом обсуждали сложившуюся в команде ситуацию. Он здорово выступал и показывал очень высокую результативность в Кубке России, но при этом практически не получал игровое время в РПЛ.

Я, как агент, должен был реагировать на эту ситуацию. Предпосылок к переходу не было, но после нескольких переговоров появился интерес от ЦСКА. Получилось быстро закрыть сделку. «Краснодар» хотел сохранить Данилу в команде, но по итогу прислушались к нашим доводам и приняли компромиссное решение. Благодарны руководству «Краснодара», что они вошли в наше положение, и, конечно же, ЦСКА — за оперативное согласование и реализацию сделки. ЦСКА — это новый виток в карьере Данилы. В этом клубе, я уверен, он проявит себя полноценно. Козлов с оптимизмом смотрит на перемены и доволен всем происходящим», — сказал Голяна «СЭ».

Козлов перешел в ЦСКА в зимнее траснферное окно. Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.