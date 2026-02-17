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Агент Козлова — о переходе в ЦСКА: «Это новый виток в карьере Данилы. «Краснодар» не планировал расставаться с ним»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Данилы Козлова, прокомментировал «СЭ» переход игрока из «Краснодара» в армейский клуб.

«Краснодар» не планировал расставаться с Данилой. Ничто не предвещало возможный трансфер. Он начал зимние сборы с командой, планировалось его участие в Зимнем кубке РПЛ, а также во всех контрольных играх для подготовки к весенней части сезона. Но мы с Данилой еще перед Новым годом обсуждали сложившуюся в команде ситуацию. Он здорово выступал и показывал очень высокую результативность в Кубке России, но при этом практически не получал игровое время в РПЛ.

Я, как агент, должен был реагировать на эту ситуацию. Предпосылок к переходу не было, но после нескольких переговоров появился интерес от ЦСКА. Получилось быстро закрыть сделку. «Краснодар» хотел сохранить Данилу в команде, но по итогу прислушались к нашим доводам и приняли компромиссное решение. Благодарны руководству «Краснодара», что они вошли в наше положение, и, конечно же, ЦСКА — за оперативное согласование и реализацию сделки. ЦСКА — это новый виток в карьере Данилы. В этом клубе, я уверен, он проявит себя полноценно. Козлов с оптимизмом смотрит на перемены и доволен всем происходящим», — сказал Голяна «СЭ».

Козлов перешел в ЦСКА в зимнее траснферное окно. Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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