Карпин посетил тренировку «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

Специалист пообщался с главным тренером московской команды Хуаном Карлосом Карседо и спортивным директором Франсисом Кахигао.

«Валерий Георгиевич посмотрел насыщенное занятие и узнал последние новости о состоянии потенциальных сборников», — говорится в сообщении «Спартака».

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.