Агент Вахании — о трансфере в «Краснодар»: «У «Ростова» было желание оставить Илью в команде до лета»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, прокомментировал «СЭ» переход игрока в «Краснодар».

17 февраля пресс-служба «быков» сообщила, что защитник 25-летний Вахания подписал контракт «Краснодаром».

«С 16 июня у Ильи вступит в силу четырехлетний контракт с «Краснодаром». Почему Вахания завершит сезон в «Ростове»? Это было одним из условий «Ростова». Во время переговоров было несколько вводных, которые нам нужно было соблюсти. Мы договорились о трансфере достаточно быстро, но было несколько важных моментов. По каждому вопросу нужно было найти компромисс. У «Ростова» было желание оставить Илью в команде до лета. Клуб хотел, чтобы Илья завершил текущий сезон в их составе. В данном вопросе «Краснодар» пошел навстречу и согласовал этот момент», — сказал Голяна «СЭ».

Вахания играет за «Ростов» с июля 2023 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 22 матчах 25-летний защитник забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.