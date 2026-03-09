Газзаев — о результате ЦСКА: «Много дифирамбов пели главному тренеру. Но работы там непочатый край»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об игре армейцев в весенней части сезона в РПЛ.

«Очень много дифирамбов пели главному тренеру ЦСКА. Но мы видим, что работы там непочатый край. Это и проблемы в обороне с уходом Дивеева. Я считаю, что уход Игоря — это серьезная ошибка. И сейчас приобретения не приносят результат. Например, Баринов в «Локомотиве» и Баринов в ЦСКА — это два разных футболиста. Нет сыгранности ни в обороне, ни в средней линии. Хотя были очень длинные сборы. И тут уже вопросы к главному тренеру, который отвечает за результат. Цели и задачи ЦСКА — это борьба за чемпионство. Но по первым играм в РПЛ команда не впечатляет», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА проиграл два матча подряд в чемпионате России «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4). После 20-го тура команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ — она набрала 36 очков.