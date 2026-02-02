Агент Карпукаса сообщил о переговорах с «Локомотивом» о продлении контракта

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Зенит» и «Краснодар» интересуются 23-летним россиянином.

«С «Локомотивом» есть общение о продлении контракта с Карпукасом. Интерес других российских клубов к футболисту? Такими игроками, как Артем, интересуются всегда», — сказал Клюев «СЭ».

Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 21 матч и отлился 1 голевой передачей.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.