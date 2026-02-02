«Ахмат» разгромил «Вождовац» в товарищеском матче
«Ахмат» одержал крупную победу над «Вождовацем» в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции — 3:0.
У грозненцев дубль оформил Максим Самородов и еще один гол забил Анас Эль-Махрауи.
18 февраля «Ахмат» проведет товарищеский матч с «Балтикой».
После 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 «Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в таблице. «Вождовац» выступает во втором по уровню дивизионе Сербии.
Товарищеский матч
«Ахмат» (Россия) — «Вождовац» (Сербия) — 3:0 (2:0)
Голы: Самородов, 10 (1:0). Самородов, 32 (2:0). Эль-Махрауи, 75 (3:0).
«Ахмат»: Ульянов (Шелия, 46), Богосавац (Жемалетдинов, 55), Цаке, Ндонг, Сидоров (Заре, 70), Садулаев (Исмаэл, 70), Пряхин (Конате, 70), Гадио, Мелкадзе (Давлитгереев, 55), Самородов (Кенжебек, 55), Касинтура (Эль-Махрауи, 55).
2 февраля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0