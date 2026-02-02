«Ахмат» разгромил «Вождовац» в товарищеском матче

«Ахмат» одержал крупную победу над «Вождовацем» в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции — 3:0.

У грозненцев дубль оформил Максим Самородов и еще один гол забил Анас Эль-Махрауи.

18 февраля «Ахмат» проведет товарищеский матч с «Балтикой».

После 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 «Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в таблице. «Вождовац» выступает во втором по уровню дивизионе Сербии.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Россия) — «Вождовац» (Сербия) — 3:0 (2:0)

Голы: Самородов, 10 (1:0). Самородов, 32 (2:0). Эль-Махрауи, 75 (3:0).

«Ахмат»: Ульянов (Шелия, 46), Богосавац (Жемалетдинов, 55), Цаке, Ндонг, Сидоров (Заре, 70), Садулаев (Исмаэл, 70), Пряхин (Конате, 70), Гадио, Мелкадзе (Давлитгереев, 55), Самородов (Кенжебек, 55), Касинтура (Эль-Махрауи, 55).

2 февраля.