Агент Карпукаса прокомментировал интерес к полузащитнику «Локомотива» из Франции

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, высказался об интересе к футболисту от французского клуба.

«Честно, я не знаю про некий клуб из Франции, который заинтересовался Артемом, такого разговора не было. К нам никто не обращался. У Артема, как и у каждого амбициозного футболиста есть цель пробиться в Европу, но сейчас он сосредоточен на подготовке к сезону в составе «Локомотива», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Карпукас является игроком «Локомотива». В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей за московский клуб, в которых он забил 1 мяч.

Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.