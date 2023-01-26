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26 января, 23:51

Агент Гарре: «Бенхамин прошел медосмотр, завтра присоединится к «Крыльям»

Виталий Косик
Корреспондент
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Эмилио Чемпион, представитель нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре, сообщил, что его клиент в скором времени присоединится к «Крыльям Советов».

«Гарре прошел медосмотр. Все отлично. Завтра он уже будет в Анталии и присоединится к команде», — приводит слова Чемпиона Sport24.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-26-agent-garre-benkhamin-proshel-medosmotr-zavtra-prisoyedinitsya-k-krylyam-v-antalii
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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