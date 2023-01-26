Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене: «Мы не хотим иметь с этим ничего общего»
Форвард «Спартака» Кейта Бальде и его жена Симона Гуатьери ответили на обвинения Мауро Икарди, который подозревает свою супругу Ванду Нару в измене с Бальде.
Футболист красно-белых и его супруга поговорили об этом с журналистом Mitre Хуаном Эчегойеном.
«Икарди и Ванда живут этим, этими новостями, мы не хотим иметь с этим ничего общего. Они живут таким образом, выносят мозги. Они очень глупые, как дети. Не хочу, чтобы наши имена стояли рядом. Мы теперь даже кофе с ними не выпьем. Мой муж — футболист, а не сплетник. Я не хочу, чтобы эти люди где-либо упоминали мое имя», — сказала Симона.
«То, что происходит с нами сегодня, может завтра произойти с кем-то другим. Как может прийти в голову сказать что-то подобное? Мы провели несколько дней рождения как коллеги по работе, у нас были дружеские отношения», — добавил Кейта.
Бальде и Икарди выступали вместе за «Интер» в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В чемпионате Турции форвард провел 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.
Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2