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26 января, 23:16

Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене: «Мы не хотим иметь с этим ничего общего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде и его жена Симона Гуатьери ответили на обвинения Мауро Икарди, который подозревает свою супругу Ванду Нару в измене с Бальде.

Футболист красно-белых и его супруга поговорили об этом с журналистом Mitre Хуаном Эчегойеном.

«Икарди и Ванда живут этим, этими новостями, мы не хотим иметь с этим ничего общего. Они живут таким образом, выносят мозги. Они очень глупые, как дети. Не хочу, чтобы наши имена стояли рядом. Мы теперь даже кофе с ними не выпьем. Мой муж — футболист, а не сплетник. Я не хочу, чтобы эти люди где-либо упоминали мое имя», — сказала Симона.

«То, что происходит с нами сегодня, может завтра произойти с кем-то другим. Как может прийти в голову сказать что-то подобное? Мы провели несколько дней рождения как коллеги по работе, у нас были дружеские отношения», — добавил Кейта.

Бальде и Икарди выступали вместе за «Интер» в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В чемпионате Турции форвард провел 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.

Ванда Нара, Мауро Икарди, Кейта Бальде. Ванда Нара и Мауро Икарди втянули в свои разборки футболиста «Спартака». Его обвиняют в измене жене на сборе

Источник: Ciudad
Кейта Бальде
Мауро Икарди
ФК Спартак (Москва)
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