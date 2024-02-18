Агент Хуана Кордобы опроверг информацию об интересе клубов РПЛ к колумбийцу

Агент Мэтью Гроссен, представляющий интересы колумбийского полузащитника «Депортиво Кали» Хуана Кордобы, в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе нескольких клубов РПЛ к своему клиенту.

Ранее об этом сообщал Metaratings.ru.

«Насколько мне известно, никакого интереса нет», — сказал Гроссен «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 450 тысяч евро.